Россияне ищут виновного в прорыве границы в Курской области. Звучат разные фамилии, но очевидно одно: головы полетят.

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Москву застали врасплох

Журналисты обратили внимание, что Путин был злой и раздраженный во время встречи с Герасимовым. Он обвинил Киев в "большой провокации", а исполняющий обязанности губернатора Курской области объявил чрезвычайное положение.

Россияне гордятся тем, что "защищают родину", но теперь получили пощечину. Атаки на Курск никто не ожидал, поэтому и не готовился к этому.

Цель наступления на Курскую область – "поставить Кремль в неудобное положение и заставить российское министерство обороны перераспределить ресурсы, а также предоставить тылу крайне необходимый моральный стимул", считают в CNN.

Оперативная неожиданность и неготовность России в ее приграничных районах дает фору тем, кто наступает. Вероятно, успеха достигли по нескольким причинам – были сломаны камеры дорожного движения, заглушена связь, обойдены российские укрепления. Россияне потеряли много территорий, включая газотранспортный узел.

"Видео в социальных сетях иллюстрируют разочарование среди гражданского населения вялой реакцией военных", – говорится в материале.

"Военкоры" также возмущены и признают: боевые действия на территории России могут подтолкнуть "договориться о мире до ноября-декабря" и поставят оккупантов "перед перспективой все более дорогой войны (финансовой, репутационной и организационной)". Они указывают, что атака на Курск стала возможной благодаря бюрократической неповоротливости российской системы управления, и может спровоцировать недовольство, разочарование и апатию.

Но россияне не будут дезорганизованными вечно

Нужны силы, чтобы удержать большую территорию. К тому времени россияне могут собраться.

Однако такая дерзкая операция все же "разоблачает некоторые предположения российского планирования и показывает критические уязвимые места". И в конце концов может повлиять на главу Кремля, который уволит ряд чиновников из оборонного сектора.

Россия может перебросить войска с других направлений, но таким образом растянет их и создаст уязвимые места вдоль границы. Если же задействовать резервы, это ослабит оккупантов на Донбассе.

Возможно, врага спасет авиация. Но как бы то ни было, Москве следует спасать репутацию. Захватчики уже радовались своему продвижению на Покровском направлении, но что-то пошло не так.

Этот рейд пробил нарратив Кремля, "что украинское сопротивление бесполезно, а поддержка Украины – бесперспективна",

– заключают в CNN.