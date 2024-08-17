Белорусы увидели, что можно прорвать границу казалось бы незыблемой империи. Советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка, что эти события существенно изменили боевой дух населения.

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"Среди активных белорусов, которых в стране большинство, царит восхищение успехами украинской армии. Это очень вдохновляет", – рассказал Франак Вячорка.

Он вспомнил, что среди местных чувствовалось будто война в Украине остановилась и перешла в состояние "замороженного конфликта". Ведь контрнаступление ВСУ не было таким успешным, как этого хотелось бы, существенного продвижения также никто не видел.

Но вдруг ВСУ вошли в Россию и взяли под контроль 1000 километров территории. Это вдохновило многих белорусов, даже тех, кто работает в системе,

– добавил Франак Вячорка.

На самом деле Александр Лукашенко и война не имеют поддержки среди белорусского общества, элит и номенклатуры. Все они ценят независимость, а многие имеют проукраинские и проевропейские взгляды.

Впрочем не стоит говорить, что открылось серьезное окно возможностей. Ведь интерес к успехам Украины заметен, но вряд ли он станет триггером для кардинального изменения ситуации.

"Новая динамика есть, а теперь задача демократических сил воспользоваться этим. Мы строим контакты, коммуницируем, работаем над тем, чтобы не втянуть белорусских военных в войну, собираем информацию, чтобы опровергать все фейковые нарративы Путина и Лукашенко", – отметил советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской.