Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов записал несколько роликов, в которых пытался объяснить, как так произошло, что неизвестные силы смогли проникнуть в Курскую область, защита которой была доверена кадыровцам. Сначала командир рассказывал, что, мол, ВСУ просто прошли мимо опорных пунктов чеченцев, и таким образом они разминулись. Позже Алаудинов считал, что прорыв в Курской области произошел из-за того, что отдельные чиновники минобороны очень много врали.

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"Коварный" заговор

Между тем известный российский пропагандист с более 200 тысячами подписчиков в телеграме выдвинул свою версию того, что происходило.

По его словам, "Ахмат" заранее знал о наступлении в ВСУ и сознательно пропустил их. Кадыровцы якобы договорились с украинцами и заключили что-то вроде пакта о взаимном ненападении. Посредником якобы выступил Хусейн Джамбетов, который воевал на стороне Украины, а потом вернулся в Грозный и выразил поддержку режиму Рамзана Кадырова.

Пропагандист уверяет, что эта информация, мол, является стопроцентно правдивой.

Ахмат прекрасно знал, что х*хлы будут наступать, где они будут наступать, и когда они будут наступать, и сознательно пропустил их. Они банально договорились с х*хл*ми и заключили что-то вроде пакта взаимного ненападения,

– говорится в заметке.

Напомним, что бои в Курской области продолжаются.