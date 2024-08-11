Командир спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов записав кілька роликів, в яких намагався пояснити, як так сталося, що невідомі сили змогли проникнути у Курську область, захист якої було довірно кадирівцям. Спершу командир розповідав, що, мовляв, ЗСУ просто пройшли повз опорні пункти чеченців, і у такий спосіб вони розминулися. Пізніше Алаудінов вважав, що прорив у Курській області стався через те, що окремі чиновники міноборони дуже багато брехали.

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"Підступна" змова

Тим часом відомий російський пропагандист із понад 200 тисячами підписників у телеграмі висунув свою версію того, що відбувалося.

За його словами, "Ахмат" заздалегідь знав про наступ у ЗСУ і свідомо пропустив їх. Кадирівці нібито домовилися з українцями та уклали щось на кшталт пакту про взаємний ненапад. Посередником начебто виступив Хусейн Джамбетов, який воював на боці України, а потім повернувся до Грозного і висловив підтримку режиму Рамзана Кадирова.

Пропагандист запевняє, що ця інформація, мовляв, є стовідсотково правдивою.

Ахмат чудово знав, що х*хли будуть наступати, де вони наступатимуть, і коли вони наступатимуть, і свідомо пропустив їх. Вони банально домовилися з х*хл*ми і уклали щось подібне до пакту взаємного ненападу,

– йдеться у дописі.

Нагадаємо, що бої у Курській області тривають.