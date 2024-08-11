Однак "попіаритися" довго в окупантів не вийшло, у ЗМІ їх моментально викрили. Виявилося, що відео, яке поширило міноборони, було зняте давно і зовсім не у Курській області.

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"Переплутали" Курщину зі Сходом України

Так, 10 серпня офіційне пропагандистське вилання "ріановості" опублікувало ролик із посиланням на міноборони.

Російські вертольоти Мі-28НМ завдали ударів авіаракетами С-13 по живій силі та бронетехніці ЗСУ у прикордонному районі Курської області,

– йдеться у підписі до відео.

Втім, журналісти встановили, що відео насправді було знято у Кремінній та у Часовому Яру, тобто на Луганщині та Донеччині.

У ЗМІ зіставили кадри з ролика зі скріншотом кадри в районах цих населених пунктів і у такий спосіб викрили росіян на ганебній брехні.

Зліва — свіжий кадр із ролика міноборони про удар по ЗСУ "в прикордонному районі Курської області". Праворуч — скріншот карти в районі Кремінна, Луганська область

Зліва — свіжий кадр із ролика міноборони про удар по ЗСУ "в прикордонному районі Курської області". Справа — карта об'єкту Часовий Яр, Донецька область

До слова, у мережі з'явилося відео, на якому військові піднімають український прапор у селі Гуєво.