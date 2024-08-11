Про це сьогодні вранці розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Він також розповів деталі про обстріли там та звернув увагу на складні умови місцевих за присутності Росії на окупованих територіях.

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Яка ситуація на Луганщині

П’ять разів намагалися росіяни протиснути нашу оборону поблизу Стельмахівки, 13 – у районах Невського, Макіївки, у Серебрянському лісі. Ворог також був активним у Білогорівці,

– розповів голова ОВА.

Зокрема, за його словами, по Невському, де ще залишаються люди, окупанти поцілили зі ствольної артилерії та застосовували безпілотники. По Макіївці завдали ударів зі ствольної та реактивної артилерії та безпілотників.

Лисогор наголосив, що безпосередньо з реактивної системи залпового вогню село обстріляне чотири рази. Стосовно ситуації на окупованих Росією територіях Луганщини, то, як нагадав Лисогор, "у Кремлі уже підписано ухвалений закон про позбавлення нещодавно набутого громадянства Росії за відмову стати на військовий облік".

Це стосується передусім жителів окупованих Росією територій. Письмової відмови не потребують – достатньо виявити при перевірці відсутність свіжої позначки військкомату про взяття на облік. Водночас у регіонах Росії таке порушення карається звичайним штрафом", – додав він.

Посадовець зауважив, що люди, які живуть в районі склозаводу, досі не мають централізованої подачі води та електроенергії. Упродовж двох осінньо-зимових періодів радіатори теж залишалися холодними. Він назвав це "виживанням за присутності росіян".