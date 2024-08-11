Об этом сегодня утром рассказал начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Он также рассказал детали об обстрелах там и обратил внимание на сложные условия местных при присутствии России на оккупированных территориях.

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Какая ситуация в Луганской области

Пять раз пытались россияне продавить нашу оборону вблизи Стельмаховки, 13 – в районах Невского, Макеевки, в Серебрянском лесу. Враг также был активным в Белогоровке,

– рассказал председатель ОВА.

В частности, по его словам, по Невскому, где еще остаются люди, оккупанты попали из ствольной артиллерии и применяли беспилотники. По Макеевке нанесли удары из ствольной и реактивной артиллерии и беспилотников.

Лысогор отметил, что непосредственно из реактивной системы залпового огня село обстреляно четыре раза. Относительно ситуации на оккупированных Россией территориях Луганщины, то, как напомнил Лысогор, "в Кремле уже подписан принятый закон о лишении недавно приобретенного гражданства России за отказ стать на воинский учет".

Это касается прежде всего жителей оккупированных Россией территорий. Письменного отказа не требуется – достаточно обнаружить при проверке отсутствие свежей отметки военкомата о постановке на учет. В то же время в регионах России такое нарушение наказывается обычным штрафом", – добавил он.

Чиновник отметил, что люди, которые живут в районе стеклозавода, до сих пор не имеют централизованной подачи воды и электроэнергии. В течение двух осенне-зимних периодов радиаторы тоже оставались холодными. Он назвал это "выживанием в присутствии россиян".