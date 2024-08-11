Геолокаційні кадри за 10 серпня свідчили, що українські війська утримують позиції на південь від Суджі поблизу Мелового та Гуєво. А російські військові блогери заявляли, що ЗСУ нібито надалі здійснюють операції на південь від Суджі вздовж лінії Горналь-Гуєво-Плехово.

Дивіться також Які території в Курській області контролює нібито Україна: в ISW зробили аналіз

Кремль втратив контроль над Гуєво

І ось 11 серпня у мережі з'явилося відео, на якому військові замінюють російський прапор у селищі на український.

Замість російський прапор український стяг: дивіться відео

Гуєво – це населений пункт у Суджанському районі Курської області. Село розташоване на річці Псел та її притоці Гуйва, за 3,5 кілометрів від російсько-українського кордону, за 96 кілометрів на південний захід від Курська, за 10,5 кілометрів на південь від районного центру – міста Суджа.

Де розташоване село Гуєво / Скриншот

До слова, російські ЗМІ напередодні хизувалися тим, що вивезли 76 тисяч людей з прикордонних районів Курщини. Тим часом місцеві скаржилися про те, що ніхто їх насправді не евакуює. Зокрема, у мережі з'явилося відео, на якому мешканці того самого Гуєво скаржаться, що ніхто не проводить їх евакуацію.