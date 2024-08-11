Російські пабліки повідомляли, що начебто українським силам вдалося принаймні частково захопити місто Суджа. В Інституті вивчення війни сказали, контроль над якими територіями могла втратити Москва за 5 днів наступу у Курській області.

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Є просування

Так, аналітики зазначили, що геолокаційні кадри та російські звіти від 10 серпня свідчать про те, що українські сили здебільшого зберігають позиції, про які повідомлялося раніше, у Курській області та мають просування трохи далі.

Пов’язаний з Кремлем російський військовий блогер заявив, що "диверсанти" діють у лісовій зоні на північ від Любимівки та на південь від Коренево.

Також тамтешні блогери стверджували, що українські сили утримують позиції на північний захід від Суджі в районі Казачої Локні та Південного та на захід від Суджі в районі Заолешенки та Гончарівки.

Додаткові відео з геолокацією, опубліковані 10 серпня, вказують на те, що під контролем "диверсантів" раніше перебували позиції на північ від Суджі біля Черкаського Поріччя.

Геолокаційні кадри за 9 серпня показують, що українці утримують позиції на північ від Сверділкового (на північний захід від Суджі) і в межах Рубанщини (на захід від Суджі).

Знімки та заяви блогерів за 10 серпня підтверджують, що "диверсанти" зберегли позиції в північній частині Суджі та продовжують діяти на західних околицях міста.

Також геолокаційні кадри, опубліковані 10 серпня, показують, що українські війська утримують позиції на південь від Суджі поблизу Мелового та Гуєво.

Російські військові блогери казали, що українські сили надалі здійснюють операції на південь від Суджі вздовж лінії Горналь-Гуєво-Плехово. Один воєнкор запевняв, що Плехово вже навіть зайняте.

Також зазначалося, що 10 серпня "диверсанти" робили окремі рейди у Пороз і Мокру Орловку у Бєлгородській області, однак позицій у цих населених пунктах не утримують.

Яка частина Курської області не підконтрольна Кремлю: дивіться на карті