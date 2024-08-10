Про це в етері 24 Каналу розповів військовий аналітик Ян Матвєєв, озвучивши, що навряд чи Росія перекидатиме в Курську область "строковиків". На його погляд, ймовірніше, що туди поїдуть "контрактники", яких зараз активно набирають по оголошенню за великі гроші.

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Росія ймовірно перекидає сили з українського фронту

Матвєєв впевнений, що на Курщину зокрема відправлять тих росіян, які підписали контракт з міноборони Росії зовсім нещодавно. Військовий аналітик припустив, що, можливо, вони перебувають наразі ще в таборах і на фронт поїхати не встигли. Крім того, він прогнозує, що будуть залучені військові частини з так званого північного фронту, з Харківського напрямку.

Також відправили частину бригади "Пятнашка", вона перебувала в районі Часового Яру (Донецька область). Можливо, вже починається перекидання російських військ з основної ділянки фронту окупованої частини України,

– вважає Матвєєв.

Через події на Курщині в Росії можуть оголосити мобілізацію

Військовий аналітик зауважив, що подальші дії російського міноборони будуть залежати від того, як буде розгортатися ситуація в Курській області. Якщо війська, які перетнули там кордон, зможуть далі просунутися, зайняти більше територій, посилити концентрацію своїх підрозділів, то не виключено, що в Росії оголосять мобілізацію.

Матвєєв розповів, що деякі російські воєнкори нарахували на Курщині 5 – 6 бригад. Якщо це виявиться правдою і ці війська матимуть успіх, аналітик припускає, що Росії доведеться вирішувати цю ситуацію завдяки мобілізації.

"Путін оголосив першу хвилю мобілізації, коли був успішний контрнаступ в Харківській області, коли ЗСУ звільнили там території. Як раз тоді російській армії не вистачало людей. Тоді більшу частину мобілізованих одразу кидали в окопи без підготовки. Якщо ситуація в Курській області зайде дуже далеко, то може бути знову оголошена мобілізація", – зазначив Матвєєв.