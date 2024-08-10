Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный аналитик Ян Матвеев, озвучив, что вряд ли Россия будет перебрасывать в Курскую область "срочников". На его взгляд, вероятнее, что туда поедут "контрактники", которых сейчас активно набирают по объявлению за большие деньги.

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Россия вероятно перебрасывает силы с украинского фронта

Матвеев уверен, что на Курщину в частности отправят тех россиян, которые подписали контракт с минобороны России совсем недавно. Военный аналитик предположил, что, возможно, они находятся сейчас еще в лагерях и на фронт поехать не успели. Кроме того, он прогнозирует, что будут привлечены воинские части с так называемого северного фронта, с Харьковского направления.

Также отправили часть бригады "Пятнашка", она находилась в районе Часового Яра (Донецкая область). Возможно, уже начинается переброска российских войск с основного участка фронта оккупированной части Украины,

– считает Матвеев.

Из-за событий на Курщине в России могут объявить мобилизацию

Военный аналитик отметил, что дальнейшие действия российского минобороны будут зависеть от того, как будет разворачиваться ситуация в Курской области. Если войска, которые пересекли там границу, смогут дальше продвинуться, занять больше территорий, усилить концентрацию своих подразделений, то не исключено, что в России объявят мобилизацию.

Матвеев рассказал, что некоторые российские военкоры насчитали на Курщине 5 – 6 бригад. Если это окажется правдой и эти войска будут иметь успех, аналитик предполагает, что России придется решать эту ситуацию благодаря мобилизации.

"Путин объявил первую волну мобилизации, когда было успешное контрнаступление в Харьковской области, когда ВСУ освободили там территории. Как раз тогда российской армии не хватало людей. Тогда большую часть мобилизованных сразу бросали в окопы без подготовки. Если ситуация в Курской области зайдет очень далеко, то может быть снова объявлена мобилизация", – считает Матвеев.