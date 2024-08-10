Так, утверждается, что утром в Курской области полностью уничтожили вражескую танковую засаду. Экипаж пытался устроить засаду якобы на украинскую бронетехнику.

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Фото разбитой засады в Курской области

В сети 10 августа появилось видео с горящей техникой россиян в одной из посадок Курской области. Сообщается, что враг делал засаду, но засаду сделали на него. Вероятно, сгоревшая дотла техника россиян стала следствием работы NLAW.

Горит, пылает техника вражеская: смотрите видео

К слову, ночью в России ввели режим "контртеррористической операции" в Брянской, Белгородской и Курской областях из-за прорыва границы и попытки дестабилизации обстановки. Это один из самых масштабных по площади и по количеству охваченного населения "режимов КТО".

The Washington Post пишут, что возвращение россиянами территорий в Курской области может длиться минимум год, если оккупационная армия будет наступать с той же скоростью, что и на других направлениях. По данным издания, уже занято более 20 приграничных российских сел и частично по меньшей мере один город, а теперь фиксируется продвижение к Курской АЭС.