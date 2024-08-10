Так, стверджується, що вранці у Курській області вщент знищили ворожу танкову засідку. Екіпаж намагався влаштувати засідку нібито на українську бронетехніку.

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Фото розбитої засідки у Курській області

У мережі 10 серпня з'явилося відео з палаючою технікою росіян в одній з посадок Курської області. Повідомляється, що ворог робив засідку, але засідку зробили на нього. Ймовірно, згоріла вщент техніка росіян стала наслідком роботи NLAW.

Горить, палає техніка ворожа: дивіться відео

До слова, вночі у Росії ввели режим "контртерористичної операції" у Брянській, Бєлгородській і Курській областях через прорив кордону та спробу дестабілізації обстановки. Це один з наймасштабніших за площею та за кількістю охопленого населення "режимів КТО".

The Washington Post пишуть, що повернення росіянами територій у Курській області може тривати щонайменше рік, якщо окупаційна армія буде наступати з тією ж швидкістю, що і на інших напрямках. За даними видання, вже зайнято понад 20 прикордонних російських сіл і частково щонайменше одне місто, а тепер фіксується просування до Курської АЕС.