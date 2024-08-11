К вечеру 10 августа ряд российских военных блогеров панически заявляли о якобы новом прорыве в Беловском районе Курской области. Писали о том, что украинцы продвинулись на десятки километров и наступают широким фронтом. Позже так называемые военкоры начали опровергать свою же информацию. Сообщалось, что в Беловском районе противник просто проводил разведку боем от границы в направлении Белого.

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ДРГ таки заходила

Заход диверсионной группы ночью подтвердил на утро глава Беловского района Николай Волобуев.

По словам российского должностного лица, "мероприятия ДРГ создали много суеты и паники".

Сейчас ситуация стабильная, но очень напряженная,

– подчеркнул Волобуев.

Глава района отметил, что сегодня чиновникам непонятны некоторые моменты на приграничных территориях.

Волобуев призвал жителей соблюдать спокойствие и не паниковать. Тем, кто покинул территорию района, он посоветовал пока не возвращаться, а также обращаться к главам сельсоветов тем, кто хочет покинуть район.

Чиновник записал видеообращение на центральной площади слободы Белая – административного центра района.

К слову, в ISW проанализировали, контроль над какими территориями в Курской области могла потерять Москва.