Такую ситуацию уже нельзя было скрыть. Как рассказал 24 Каналу политтехнолог Михаил Шейтельман, если бы проблемы не были столь масштабными, то власть их бы скрыла.

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Как реагируют в российской армии

Стоит обратить внимание на то, как на ситуацию будут реагировать российские военные в Курске. Часть из них вывели после боевых действий в Украине. А тут вдруг на их территории начинаются беспорядки.

Это очень серьезно. Потому что раньше россияне заявили бы, что это все провокации. Большего роста напряжения уже не могло и быть,

– отметил политтехнолог.

А теперь российских военных еще могут обвинить в том, что границу прорвали. Только представьте их реакцию. Они легко подумают, для чего им вообще такая Россия, где надо воевать, а потом тебя сделают во всем виноватым.

Из-за такого отношения российские военные в любой момент могут решить перестать сопротивляться. К тому же зачем воевать на стороне России, если она даже не может защитить свой кодон. Вряд ли россияне перейдут на украинскую сторону, но расшатывание армии изнутри вполне возможно.

Напомним, российские власти заявили, что границу прорвали Вооруженные Силы Украины. Во вражеском минобороны добавили, что наносят огневое поражение в ответ.

В сети уже публикуют кадры с первыми российскими пленными. Они жалуются на действия командиров, но так и не смогли выразить своего отношения к войне.