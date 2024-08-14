В России начали искать строителей окопов в Курской области. На "Авито" обнаружили более 30 таких вакансий за последние дни, передает 24 Канал.

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Нужно возвести резервную линию обороны

Согласно этим объявлениям, там ищут рабочих-вахтовиков для строительства "фортификационных сооружений (окопы, доты, противотанковые сооружения)". За смену им предлагают от 5 до 7 тысяч рублей.

Большинство вакансий размещены строительными компаниями. То же объявление дублируется на другие регионы России. Помимо этого, предлагают также дальнейшее трудоустройство в компании.

При этом указанная зарплата составляет в среднем от 150 до 210 тысяч рублей в месяц, и до 371 тысячи за 60 дней работы в некоторых объявлениях.

Также ищут машиниста гусеничного экватора с предложенной зарплатой до тысячи рублей в час. В объявлении также указано, что объект находится в городе Курск, а сама работа заключается в копании окопов. При чем в круглосуточном режиме.

В большинстве вакансий количество необходимых работников не указано, кроме одного объявления.