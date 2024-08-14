К сожалению, есть пострадавший. Известно, что полиция работает на месте происшествия.
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Российские захватчики попали дроном по пункту получения гуманитарной помощи в Купянске
В среду, 14 августа российские оккупанты попали в пункт получения гуманитарной помощи в Купянске. Правоохранители Харьковской области рассказали, что в результате действий оккупантов есть пострадавший.
Так, взрывных ранений получил 64-летний мужчина. Известно, что мужчину госпитализировали в больницу.
Правоохранители сообщили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также криминалисты и взрывотехники.
Там добавили, что по факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины.
Также в Нацполиции Украины обнародовали фото с последствиями удара врага.
В Купянске россияне попали дроном по пункту получения гуманитарной помощи / Фото Национальной полиции Украины