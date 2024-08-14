На жаль, є постраждалий. Відомо, що поліція працює на місці події.

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Російські загарбники поцілили дроном по пункту отримання гуманітарної допомоги у Куп'янську

У середу, 14 серпня російські окупанти поцілили в пункт отримання гуманітарної допомоги в Куп'янську. Правоохоронці Харківської області розповіли, що внаслідок дій окупантів є постраждалий.

Так, вибухових поранень зазнав 64-річний чоловік. Відомо, що чоловіка госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці повідомили, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група, а також криміналісти та вибухотехніки.

Там додали, що за фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Також у Нацполіції України оприлюднили фото з наслідками удару ворога.

У Куп'янську росіяни поцілили дроном по пункту отримання гуманітарної допомоги / Фото Національної поліції України