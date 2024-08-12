Про трагедію повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. Посадовець закликав місцевих мешканців евакуюватися.
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Українськ під обстрілом артилерії
За словами очільника ОВА, близько полудня окупанти відкрили по місту артилерійський вогонь. Ворожі снаряди пошкоджили 2 п'ятиповерхівки. 2 людини загинули і 1 поранена.
Філашкін нагадав, що від Українська до фронту – менше 10 кілометрів.
Місто в зоні ураження різної зброї. Залишатися там – небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!,
– звернувся чиновник до тамтешніх жителів.
Загалом за останню добу поліція Донеччини зафіксувала 2820 російських ударів.
Ворог атакував дев’ять населених пунктів області, використовуючи ЗРК С-300, РСЗВ "Смерч", артилерію, дрони.
Під ударами опинились міста Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Новогродівка, Покровськ, селище Нью-Йорк, села Гришине, Костянтинівка, Рівне.
Руйнувань зазнали 52 цивільних об’єкти – 36 житлових будинків, підприємства, об’єкти інфраструктури, магазини, АЗС, автомобілі.