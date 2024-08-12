Про трагедію повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. Посадовець закликав місцевих мешканців евакуюватися.

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Українськ під обстрілом артилерії

За словами очільника ОВА, близько полудня окупанти відкрили по місту артилерійський вогонь. Ворожі снаряди пошкоджили 2 п'ятиповерхівки. 2 людини загинули і 1 поранена.

Філашкін нагадав, що від Українська до фронту – менше 10 кілометрів.

Місто в зоні ураження різної зброї. Залишатися там – небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!,

– звернувся чиновник до тамтешніх жителів.

Довідка: З 12 серпня на Донеччині змінили правила комендантської години. Тепер у населених пунктах, які розташовані в межах 10 кілометів від лінії фронту, вона діятиме від 17:00 до 09:00, а у селищах і містах, які розташовані на відстані понад 10 кілометрів – від 21:00 до 05:00.

Загалом за останню добу поліція Донеччини зафіксувала 2820 російських ударів.

Ворог атакував дев’ять населених пунктів області, використовуючи ЗРК С-300, РСЗВ "Смерч", артилерію, дрони.

Під ударами опинились міста Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Новогродівка, Покровськ, селище Нью-Йорк, села Гришине, Костянтинівка, Рівне.

Руйнувань зазнали 52 цивільних об’єкти – 36 житлових будинків, підприємства, об’єкти інфраструктури, магазини, АЗС, автомобілі.