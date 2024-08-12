Так, у населених пунктах Донеччини, розташованих від лінії фронту до 10 кілометрів, комендантська година діятиме 16 годин. З 17 години вечора до 9 ранку.

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Чому змінили комендантську

Тим часом у населених пунктах, які розташовані на відстані понад 10 кілометрів від лінії фронту, обмеження будуть діяти з 21:00 о 5:00.

У поліції назвали ці заходи безпековими. Вони вводяться до того, аби цивільних не наражати на небезпеку, щоб люди не перебували на відкритих ділянках. Оскільки зараз ворог дуже активно обстрілює усю територію Донецької області.

Нагадаємо, що внаслідок нещодавнього обстрілу Констянтинівки, розташованої у 15 кілометрах від лінії зіткнення, загинули 14 людей та понад 40 отримали поранення.