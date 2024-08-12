Так, в населенных пунктах Донецкой области, расположенных от линии фронта до 10 километров, комендантский час будет действовать 16 часов. С 17 часов вечера до 9 утра.

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Почему изменили комендантский час

Между тем в населенных пунктах, которые расположены на расстоянии более 10 километров от линии фронта, ограничения будут действовать с 21:00 до 5:00.

В полиции назвали это мерами безопасности. Они вводятся для того, чтобы гражданских не подвергать опасности, чтобы люди не находились на открытых участках. Поскольку сейчас враг очень активно обстреливает всю территорию Донецкой области.

Напомним, что в результате недавнего обстрела Константиновки, расположенной в 15 километрах от линии соприкосновения, погибли 14 человек и более 40 получили ранения.