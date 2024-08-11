Як зазначають у Лондоні, місто Бахмут зазнало значних руйнувань внаслідок інтенсивних бойових дій та обстрілів російськими окупантами. Щонайголовніше, цивільну інфраструктуру було серйозно пошкоджено.

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Бахмут у руїнах: фотодокази

Зокрема, освітні заклади, транспортні вузли та житлові квартали були зруйновані у Бахмуті.

Під час російського наступу з метою захоплення Бахмута інтенсивні бої та невибірковий обстріл будівель призвели до значних руйнувань по всьому місту. Школи, вокзали та житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура були пошкоджені, а в деяких випадках зруйновані.

Супутникові світлини чітко демонструють рівень знищення, якому піддався Бахмут через російських загарбників.

На фото показно стадіон, школу та залізничний вокзал у 2022 та 2024 роках.

Зруйновані об'єкти в Бахмуті на Донеччині / Фото Міноборони Британії

Бахмут став епіцентром запеклих боїв між українськими захисниками та окупантами у серпня 2022 року. Навесні 2023 року населений пункт взяли під контроль російські війська, зазнавши шалених втрат.

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За оцінками аналітиків, внаслідок обстрілів та постійних боїв 80% міста було зруйновано. До початку повномасштабного вторгнення в ньому проживало понад 70 тисяч людей.