Про це 24 Каналу розповів військовий 59 ОМПБр Сергій Цехоцький, зауваживши, що на Донеччині, де воює 59 окрема мотопіхотна бригада, у ворога взагалі немає жодних успіхів. Усі спроби росіян штурмувати на військовій техніці чи на мотоциклах відбиваються.
Дивіться також Військовий відповів, чи відчувається поповнення у війську через новий закон про мобілізацію
Багато FPV-дронів
Як наголосив військовий, упродовж останнього окупанти майже удвічі збільшили кількість обстрілів. Також загарбники активно використовують FPV-дрони.
Вони дуже збільшили кількість FPV-дронів. На ходу у нас вчаться. Але дякуємо за донати нашим громадянам. Ми тільки за вчора змогли деактивувати засобами РЕБ 93 їхні безпілотники. Якщо не помиляюся, 22 з них були типу "крило". Інші – FPV, які загрожували нашим військовим,
– сказав Цехоцький.
Окупанти також використовують танки із закритих позицій. Але це для них вже ризиковано. Адже українські пілоти FPV-дронів активно працюють по тилу ворога та знищують їхню техніку.