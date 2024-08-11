Об этом 24 Каналу рассказал военный 59 ОМПБр Сергей Цехоцкий, заметив, что в Донецкой области, где воюет 59 отдельная мотопехотная бригада, у врага вообще нет никаких успехов. Все попытки россиян штурмовать на военной технике или на мотоциклах отбиваются.
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Много FPV-дронов
Как отметил военный, в течение последнего оккупанты почти вдвое увеличили количество обстрелов. Также захватчики активно используют FPV-дроны.
Они очень увеличили количество FPV-дронов. На ходу у нас учатся. Но спасибо за донаты нашим гражданам. Мы только за вчера смогли деактивировать средствами РЭБ 93 их беспилотника. Если не ошибаюсь, 22 из них были типа "крыло". Другие – FPV, которые угрожали нашим военным,
– сказал Цехоцкий.
Оккупанты также используют танки с закрытых позиций. Но это для них уже рискованно. Ведь украинские пилоты FPV-дронов активно работают по тылу врага и уничтожают их технику.