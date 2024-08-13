На территории Курской области наши военные существенно смогли пополнить наш обменный фонд. За один боевой выход в плен взяли 30 россиян, передает 24 Канал.

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Наши военные берут пленных

В сеть попало видео, где видно, что наши военные смогли взять в плен значительное количество россиян. Также на записи отмечают, что это произошло в Курской области.

Таким образом наше государство пополняет обменный фонд и сможет вернуть на свою территорию наших военных, которые находятся во вражеском плену.

В Курской области удалось взять пленных: смотрите видео

Между тем наши защитники освободили Любимовку в Курской области. Этот населенный пункт россиян находится недалеко от границы с украинской Сумской областью и до освобождения ВСУ находилась в "серой зоне" боевых действий.