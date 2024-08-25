В частности об этом пишут журналисты The Hill. Они отмечают, что смелые действия ВСУ также изменили динамику в войне между двумя странами.

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В СМИ сравнили операцию на Курщине с войной Судного дня

Журналисты отметили, что история иногда дает уроки из прошлого, а операция Сил обороны в Курской области напоминает такие же смелые шаги Израиля в войне Судного дня 1973 года.

В СМИ напомнили, что в той войне Израиль был на заднем плане, ведь вражеские войска начали вторжение внезапно. Так, с севера и юга страны двинулись войска Сирии и Египта. Противник имел значительные продвижения, а Израиль еще никогда не был в большей опасности, как в 1973 году. Тогда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прибегла к смелым шагам и смогла остановить врага.

Однако, чтобы изменить ход войны Израилю надо было сделать что-то смелое. Тогда была разработана стратегия пересечения Суэцкого канала и ведения битвы в Египте. Под сильным артиллерийским огнем и постоянными бомбардировками ЦАХАЛ успешно проник на египетские земли и изолировал 3-ю армию Египта. Более того, Израилю удалось быстро подойти к Суэцкому каналу, а Каир оказался под угрозой.

Ход войны Судного дня изменился, ведь тогда СССР и США, которые поддерживали Египет и Израиль соответственно, оказались под угрозой быть втянутыми в войну. Тогда усилились призывы о перемирии.

Операция ВСУ в Курской области, по словам журналистов, напоминает ранние успехи ЦАХАЛа в войне Судного дня. Россия вяло отреагировала на проникновение украинских защитников, а местное население вынуждено было самостоятельно эвакуироваться.

Москва расположена всего в 480 километрах от линий фронта. Хотя мало кто думает, что столице России действительно будет угрожать опасность, ее близость к местам боевых действий вызывает смущение. Для изменения хода войны может быть достаточно перенести борьбу вглубь России, как это сделали израильтяне, перейдя Суэцкий канал и угрожая сердцу египетской армии и ее крупным городам,

– говорится в статье.

В СМИ отмечают, что наступление Израиля в Египте изменило ход войны, СССР и США боялись быть втянутыми в войну, а тогдашний лидер Египта Анвар Садат и сирийский лидер Хафез аль-Асад стремились восстановить арабскую гордость.

В то же время российский лидер Владимир Путин находится в несколько ином положении. Египет и Сирия сели за стол переговоров, поскольку, как пишут в СМИ, достигли определенного успеха, нанеся критический удар по высокомерию Израиля и заметно обескровив ЦАХАЛ. Однако журналисты считают, что для Путина переговоры станут крахом.

Но для Путина такой мир может стать крахом. Если успешное украинское наступление, во время которого удалось захватить российские территории, а Москва не сможет их вернуть, подтолкнет Путина к переговорам, то это разрушит его образ непобедимости. Его имидж и так пострадал из-за длительной войны против Украины,

– добавляют журналисты.

В СМИ резюмируют, что Россия вынуждена привлекать около 300 тысяч резервистов, чтобы отбить территории в Курской области. Однако и такая стратегия является провальной, ведь эти российские солдаты плохо обучены.

"Каким бы ни был результат, украинское наступление – это смелый гамбит, который, как показывает история, может быть очень эффективным, когда дело доходит до борьбы с вашим врагом и переворачивания его стратегии и военных достижений", – резюмировали в статье.