Зокрема про це пишуть журналісти The Hill. Вони наголошують, що сміливі дії ЗСУ також змінили динаміку у війні між двома країнами.

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У ЗМІ порівняли операцію на Курщині з війною Судного дня

Журналісти наголосили, що історія іноді дає уроки з минулого, а операція Сил оборони у Курській області нагадує такі ж сміливі кроки Ізраїлю у війні Судного дня 1973 року.

У ЗМІ нагадали, що у тій війні Ізраїль був на задньому плані, адже ворожі війська почали вторгнення раптово. Так, з півночі та півдня країни сунули війська Сирії та Єгипту. Противник мав значні просування, а Ізраїль ще ніколи не був у більшій небезпеці, як у 1973 році. Тоді Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вдалася до сміливих кроків і змогла зупинити ворога.

Однак, щоб змінити хід війни Ізраїлю треба було зробити щось сміливе. Тоді була розроблена стратегія перетину Суецького каналу та ведення битви в Єгипті. Під сильним артилерійським вогнем та постійними бомбардуваннями ЦАХАЛ успішно проник на єгипетські землі й ізолював 3-тю армію Єгипту. Ба більше, Ізраїлю вдалося швидко підійти до Суецького каналу, а Каїр опинився під загрозою.

Хід війни Судного дня змінився, адже тоді СРСР та США, які підтримували Єгипет та Ізраїль відповідно, опинилися під загрозою бути втягнутими у війну. Тоді посилилися заклики про перемир'я.

Операція ЗСУ в Курській області, за словами журналістів, нагадує ранні успіхи ЦАХАЛу у війні Судного дня. Росія мляво відреагувала на проникнення українських захисників, а місцеве населення вимушене було самостійно евакуюватися.

Москва розташована всього за 480 кілометрів від ліній фронту. Хоча мало хто думає, що столиці Росії справді загрожуватиме небезпека, її близькість до місць бойових дій викликає збентеження. Для зміни перебігу війни може бути достатньо перенести боротьбу вглиб Росії, як це зробили ізраїльтяни, перейшовши Суецький канал і загрожуючи серцю єгипетської армії та її великим містам,

– мовиться у статті.

У ЗМІ наголошують, що наступ Ізраїлю в Єгипті змінив хід війни, СРСР та США боялися бути втягнутими у війну, а тодішній лідер Єгипту Анвар Садат і сирійський лідер Хафез аль-Асад прагнули відновити арабську гордість.

Водночас російський лідер Владімір Путін перебуває в дещо іншому становищі. Єгипет та Сирія сіли за стіл переговорів, оскільки, як пишуть у ЗМІ, досягли певного успіху, завдавши критичного удару по зарозумілості Ізраїлю і помітно знекровивши ЦАХАЛ. Однак журналісти вважають, що для Путіна переговори стануть крахом.

Але для Путіна такий мир може стати крахом. Якщо успішний український наступ, під час якого вдалося захопити російські території, а Москва не зможе їх повернути, підштовхне Путіна до переговорів, то це зруйнує його образ непереможності. Його імідж і так постраждав через тривалу війну проти України,

– додають журналісти.

У ЗМІ резюмують, що Росія змушена залучати близько 300 тисяч резервістів, щоб відбити території у Курській області. Однак і така стратегія є провальною, адже ці російські солдати погано навчені.

"Яким би не був результат, український наступ – це сміливий гамбіт, який, як показує історія, може бути дуже ефективним, коли справа доходить до боротьби з вашим ворогом і перевертання його стратегії та військових здобутків", – резюмували у статті.