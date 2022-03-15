Естественно, сразу же бомбануло в ответ. Нужно ж восстанавливать равновесие.

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Внимательно почитала посылы бомбящих:

Это согласованная акция. Ржу в голос. Ага, Тихановская – проект Кремля. На самом деле, это посыл о том, что все вы – пешки в игре великих сил, даже не рыпайтесь, все согласовано, вас разводят, как детей. Никто и никогда ничего не делает без согласования с НИМИ. Смиритесь, закатитесь под диван и там лежите. Украинский текст тоже вызывает вопросы, там есть прикольный пункт про то, что Навальному нельзя верить. Как мне кажется, именно ради этого он и писался. Украинцам до Навального сейчас дела нет. А кому есть дело?

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Самые активные хейтеры, которые не боты, – диванные аналитики. Те, у которых семья, кредит и ипотека, и "вы же понимаете". Им надо как-то себе объяснить, что это не они трусы, а те, кто вышел – дураки, и все делают неправильно.

Поэтому, понятное дело, любое знаковое действие будет оплевано и изгажено. Это она так пиарится, короче. Потом они будут смаковать все поражения: "Я же говорил!", а потом орать: "Вы нас так и не освободили, а были должны!"

Марину жаль, она теперь в любом случае огребет со всех сторон.

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