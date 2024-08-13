Эта марка называется "На колени перед Украиной" и посвящена взятию нашими защитниками большого количества россиян в Курской области. Соответствующее фото с дизайном марки Укрпочта разместила на своем аккаунте в соцсети Х, передает 24 Канал.

Интересно "Укрпочта" на 9 день после убийства Ирины Фарион выпустила марку в ее честь

Какой дизайн новой марки Укрпочты

Новый презентованный дизайн почтовой марки показывает важные события в Курской области, где украинские военнослужащие успешно взяли в плен российских солдат. На марке изображены российские военнопленные, которые стоят на коленях в ряд, а также надпись "На колени перед Украиной".

В Укрпочте также шутливо подписали фото с марками выражением: "Так, кто это сделал?".



Укрпочта представила дизайн новой марки к событиям в Курской области / Фото с аккаунта Укрпочты в соцсети Х

В комментариях под этим постом пользователи уже спрашивают, каким будет тираж этих марок, и какой будет цена за одну единицу.



Реакция сети на новые марки Укрпочты / Скриншот 24 Канала

К слову, ранее глава Укрпочты Игорь Смелянский, реагируя на события в Курской области, в шуточном формате сказал, что "анонсирует открытие Укрпочты в Судже". По словам Смелянского, это нужно "с целью качественной доставки посылок, прессы и письменной корреспонденции нашим героическим ВСУ и гражданам России, освобожденным от оккупационного режима".