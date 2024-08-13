Ця марка має назву "На коліна перед Україною" та присвячена взяттю нашими захисниками великої кількості росіян у Курській області. Відповідне фото з дизайном марки Укрпошта розмістила на своєму акаунті у соцмережі Х, передає 24 Канал.

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Який дизайн нової марки Укрпошти

Новий презентований дизайн поштової марки показує важливі події в Курській області, де українські військовослужбовці успішно взяли в полон російських солдатів. На марці зображено російських військовополонених, які стоять на колінах у ряд, а також напис "На коліна перед Україною".

В Укрпошті також жартівливо підписали фото з марками виразом: "Так, хто це зробив?".



Укрпошта представила дизайн нової марки до подій у Курській області / Фото з акаунту Укрпошти у соцмережі Х

У коментарях під цим постом користувачі вже питають, яким буде тираж цих марок, та якою буде ціна за одну одиницю.



Реакція мережі на нові марки Укрпошти / Скриншот 24 Каналу

До слова, раніше глава Укрпошти Ігор Смілянський, реагуючи на події в Курській області, у жартівливому форматі сказав, що "анонсує відкриття Укрпошти у Суджі". За словами Смілянського, це потрібно "з метою якісного доставляння посилок, преси та письмової кореспонденції нашим героїчним ЗСУ та громадянам Росії, звільненим від окупаційного режиму".