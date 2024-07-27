Погашення марки відбулося на 9 днів після загибелі Ірини Фаріон. У ньому брали участь рідні та однопартійці мовознавиці. Зокрема, були присутні її донька Софія Семчишин та онуки.

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"Мова має значення"

В "Укропошті" уточнили, що марка, випущена в пам'ять про Ірину Фаріон, не є офіційною, а виготовлена на замовлення близьких у межах проєкту "Власна марка".

Погашення марки на честь Фаріон / Фото Андрій Гутник

Марка і конверт у пам'ять про Фаріон / Фото Андрій Гутник

Нагадаємо, що 26 липня було обрано запобіжний захід підозрюваному у вбивстві ексдепутатки. Він вперше дав коментар пресі і розповів, чи вважає себе винним.