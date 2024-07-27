Про це в інтерв'ю розповіла мама хлопця Олена. Вона додала, що В'ячеслав планував поїздку до Львова завчасно.

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Мама хлопця розповіла про візит сина до Львова

Мама В'ячеслава розповіла, що коли син був у Львові, то вона була у Тернополі. Жінка планувала зустрітися з сином, однак у неї не вийшло.

Я була поряд, у Тернополі. І хотіла зустрітися, але у мене не вийшло. Те, що він був не в Тернополі, а у Львові, я дізналася у телефонній розмові з сином в день мого приїзду в Тернопіль,

– розповіла Олена.

Жінка додала, що В'ячеслав був у Львові менш як 2 тижні. Олена наголосила, що у ЗМІ писали, що підозрюваний приходив до будинку Ірини Фаріон протягом 2 – 3 тижнів, однак її син В'ячеслав не був так довго у міста. За словами матері, її син виїхав до Львова у понеділок 8 липня о 18:00, а вже 21 липня – виїхав зі Львова.

"Бо я тут його в Дніпрі возила на процедури. Це також можуть довести. Тобто він був там (у Львові – 24 Канал) менш як два тижні взагалі з поїздками", – додала мама підозрюваного.

Окрім того, Олена розповіла, що майже кожного дня розмовляла з сином. За її словами, В'ячеслав говорив, що у нього все добре.