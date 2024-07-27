Жінка зізналася, що придивлялася до того фото. Але, зі слів сусідів Фаріон, прийшла до висновку, що на фото не її син.

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Мати підозрюваного про схожість сина на фото

Мати Зінченка сказала, що її син вищий, ніж у розповідях сусідів. Також він перебував у Львові менше часу, ніж вони вказували. Тож вона висловила впевненість, що це не її син був біля під'їзду мовознавиці.

Спочатку так придивлялася (на фото – 24 Канал). А потім просто послухала свідків, що там виступали. Вони казали про 2 – 3 тижні. Це перше, про що я подумала, що не може такого бути. Ну, це я вже потім аналізувала. І коли казали, що зріст 170-180 см, а я знаю, що мій син майже під 190 см. Десь метр вісімдесят п'ять. Тобто це також не про мого сина казали. І також казали про проміжок в 10 см. Тобто знаєте, це такий розбіг великий, але все одно не попадало... І я була впевнена, що це не він,

– сказала жінка.

Вона також розповіла, що телефонувала до сина, коли він їхав додому. Жінка переймалася, коли в області ввели план-перехват. За її словами, вона розуміла, що "там можуть всіх хлопців затримувати таких молодих".

Також у коментарі журналістам "Слідство.Інфо" мати В'ячеслава висловила припущення, що хлопець в окулярах з фотографії поліції має більш загорілу шкіру та худорляву статуру.