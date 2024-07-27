Погашение марки состоялось на 9 дней после гибели Ирины Фарион. В нем принимали участие родные и однопартийцы языковеда. В частности, присутствовали ее дочь София Семчишин и внуки.

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"Язык имеет значение"

В "Укропочте" уточнили, что марка, выпущена в память об Ирине Фарион, не является официальной, а изготовлена по заказу близких в рамках проекта "Собственная марка".

Погашение марки в честь Фарион / Фото Андрей Гутник

Марка и конверт в память о Фарион / Фото Андрей Гутник

Напомним, что 26 июля была избрана мера пресечения подозреваемому в убийстве экс-депутата. Он впервые дал комментарий прессе и рассказал, считает ли себя виновным.