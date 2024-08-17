Операция продолжается, обменный фонд пополняется: Зеленский рассказал о ситуации в Курской области

На территории Курской области России продолжается операция Вооруженных Сил Украины. По словам президента, все идет именно так, как рассчитывал Киев.

Плацдарм присутствия украинских войск усиливается все больше. Об этом украинский президент Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.

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Зеленский рассказал о ситуации в Курской области

Операция продолжается именно так, как мы рассчитывали. Сейчас укрепляем наши позиции, плацдарм нашего присутствия становится сильнее,

– заявил Зеленский.

Президент также выразил благодарность тем подразделениям, которые продолжают активно пополнять обменный фонд за счет новых российских военнопленных, ведь как подчеркнул глава государства, это важно.

"Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Помним обо всех, кого должны вернуть домой", – отметил он.

К слову, The Telegraph указало, что российские власти совершили стратегическую ошибку, оставив часть границы в Курской области без надлежащей охраны. ВСУ за последние дни захватили больше территории, чем Россия за последний год.

СМИ также пишут, что из-за событий в Курской области Россия отложила переговоры о прекращении огня. Там говорят, что ранее якобы Украина и Россия намеревались провести косвенные переговоры в Катаре. Стороны должны были договариваться о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.