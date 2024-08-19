Издание отмечает, что именно поэтому Украина, предвидя такой сценарий, создала в занятых районах военную комендатуру. Это демонстрация новой линии фронта, противостоящей Москве.

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Что говорят журналисты об операции на Курщине

Издание отмечает, что украинская сторона говорила – Киев не заинтересован в том, чтобы "забирать" территории Курской области.

Если Путин не пойдет на уступки и откажется от переговоров, кроме как на своих условиях, у Киева не останется другого выбора, кроме как остаться в Курской области и продвигаться дальше, чтобы усилить давление на Москву. Ожидая такой сценарий, Украина создала в занятых районах "военную комендатуру" как демонстрацию новой линии фронта, противостоящей Москве,

– заявило издание.

Иностранные журналисты также написали, что, несмотря на успехи Сил обороны Украины, враг продолжает продвигаться на Востоке Украины, угрожая захватить новые территории, в частности, – стратегически важный Покровский район Донецкой области.

Издание отметило, что в определенный момент проверенные в боях украинские подразделения, которые сейчас находятся в Курске, могут понадобиться на территории Украины. Также они рискуют оставить уязвимые пробелы на Востоке Украины, которыми сможет воспользоваться враг.

Более того, если Путин решится на широкомасштабное контрнаступление на украинские войска в Курске, то операция Киева "может начать давать сбои".

Несмотря на все, журналисты написали о четырех явных преимуществах украинских военных в Курской области:

они планируют выйти только тогда, когда руководство Киева решит, что это будет наиболее благоприятное время с политической и стратегической точки зрения;

они имеют огневую мощь, включая средства ПВО, чтобы защитить себя;

они имеют густой лесной массив для прикрытия;

они захватили сотни пленных российских солдат-срочников.

Даже если украинские войска успешно отойдут по приказу Киева, Москва получила знак, что огромная граница, которая разделяет Украину с Курской, Белгородской и Брянской областями, больше никогда не будет безопасной. Неожиданная операция Украины доказала это,

– подытожили журналисты.

Перед этим издание The Wall Street Journal писало, что враги перебросили лишь одну четвертую своих войск. Для того, чтобы достичь успехов, России придется привлечь более 20 тысяч хорошо подготовленных российских военнослужащих.