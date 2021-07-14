На время проведения ремонтных работ горячего водоснабжения не будет на многих улицах Львова. Администрация ЛГКП "Львовтеплоэнерго" просит прощения за неудобства.

Заметьте Во Львове 14 июля не будет света на 25 улицах: адреса

Во Львове случился прорыв на теплосети

По информации диспетчерской службы Львовтеплоэнерго, утром 14 июля возник порыв на теплосети в районе рынка "Шувар", на проспекте Святого Иоанна Павла II. Ремонтные бригады сейчас его ликвидируют. На время ремонтных работ временно остановили подачу горячей воды во все дома на Сихове.

На время ремонтных работ по ликвидации порыва на теплосети в районе рынка "Шувар" мы приостановили подачу горячей воды на весь Сиховский жилой массив – это 340 домов,

– говорится в сообщении Львовтеплоэнерго.

Также без горячего водоснабжения будут более 10 домов в районе "Новый Львов" и на улицах Батальная – Вашингтона.

Специалисты постараются как можно скорее завершить ремонтные работы и восстановить подачу горячей воды. Ликвидировать прорыв планируют к 17:00 15 июля.