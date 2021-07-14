На час проведення ремонтних робіт гарячого водопостачання не буде на багатьох вулицях Львова. Адміністрація ЛМКП "Львівтеплоенерго" просить вибачення за незручності.

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У Львові трапився прорив на тепломережі

За інформацією диспетчерської служби Львівтеплоенерго, зранку 14 липня виник порив на тепломережі в районі ринку "Шувар", на проспекті Святого Івана Павла II. Ремонтні бригади наразі його ліквідовують. На час ремонтних робіт тимчасово зупинили подачу гарячої води у всі будинки на Сихові.

На час ремонтних робіт з ліквідації пориву на тепломережі в районі ринку "Шувар" ми призупинили подачу гарячої води у весь Сихівський житловий масив – це 340 будинків,

– мовиться у повідомленні Львівтеплоенерго.

Також без гарячого водопостачання будуть понад 10 будинків у районі "Новий Львів" та на вулицях Батальна – Вашингтона.

Фахівці намагатимуться якомога швидше завершити ремонтні роботи та відновити подачу гарячої води. Ліквідувати прорив планують до 17:00 15 липня.