Об этом сообщили в КГГА. В сети очевидцы делятся кадрами, на которых зафиксированы последствия прорыва трубопровода.

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Прорыв трубопровода в Днепровском районе

Утром в понедельник, 3 июня, в КГГА сообщили о том, что произошел прорыв трубопровода в Днепровском районе.

Прорыв обнаружили на улице Пражской. Там произошло повреждение водопроводной сети с утечкой воды наружу. Сейчас участок обследует аварийно-ремонтная бригада "Киевводоканала".

Отмечается, что в случае временного прекращения водоснабжения в КГГА обещают сообщить отдельно.

По состоянию на 10:53 в КГГА добавили, что специалисты "Киевводоканала" ликвидируют повреждения водопровода диаметром 200 миллиметров на улице Пражской.

"Сейчас участок огражден. Движение транспорта по первой полосе частично ограничено", – отметили там.

Кроме этого, сообщили, что временно прекращено водоснабжение 25 жилых зданий.

Пользователи соцсетей публикуют видео, где видно как на улицу вытекает вода желто-оранжевого цвета.

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