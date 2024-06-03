Об этом сообщили в КГГА. В сети очевидцы делятся кадрами, на которых зафиксированы последствия прорыва трубопровода.
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Прорыв трубопровода в Днепровском районе
Утром в понедельник, 3 июня, в КГГА сообщили о том, что произошел прорыв трубопровода в Днепровском районе.
Прорыв обнаружили на улице Пражской. Там произошло повреждение водопроводной сети с утечкой воды наружу. Сейчас участок обследует аварийно-ремонтная бригада "Киевводоканала".
Отмечается, что в случае временного прекращения водоснабжения в КГГА обещают сообщить отдельно.
По состоянию на 10:53 в КГГА добавили, что специалисты "Киевводоканала" ликвидируют повреждения водопровода диаметром 200 миллиметров на улице Пражской.
"Сейчас участок огражден. Движение транспорта по первой полосе частично ограничено", – отметили там.
Кроме этого, сообщили, что временно прекращено водоснабжение 25 жилых зданий.
Пользователи соцсетей публикуют видео, где видно как на улицу вытекает вода желто-оранжевого цвета.
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Непогода в Киеве: коротко
- Напомним, вчера, 2 июня, Киев накрыла сильная непогода. Так, столицу охватил мощный ливень.
- Местные жители сообщали о молнии и громе, который был слышен в разных районах Киева.
- В то же время в области также продолжался мощный ливень. Местные сообщали, что, кроме шквала ветра, выпал также и сильный град.