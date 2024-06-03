Про це повідомили в КМДА. В мережі очевидці діляться кадрами, на яких зафіксовані наслідки прориву трубопроводу.
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Прорив трубопроводу у Дніпровському районі
Зранку в понеділок, 3 червня, в КМДА повідомили про те, що стався прорив трубопроводу в Дніпровському районі.
Прорив виявили на вулиці Празькій. Там сталося пошкодження водопровідної мережі з витоком води назовні. Наразі ділянку обстежує аварійно-ремонтна бригада "Київводоканалу".
Зазначається, що у разі тимчасового припинення водопостачання в КМДА обіцяють повідомити окремо.
Станом на 10:53 в КМДА додали, що фахівці "Київводоканалу" ліквідовують пошкодження водопроводу діаметром 200 міліметрів на вулиці Празькій.
"Наразі ділянку огороджено. Рух транспорту першою смугою частково обмежений", – зазначили там.
Крім цього, повідомили, що тимчасово припинене водопостачання 25 житлових будівель.
Користувачі соцмереж публікують відео, де видно як на вулицю витікає вода жовто-помаранчевого кольору.
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