Так, экс-министр обороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал жалобы Путина на прорыв в Курской области. По его словам, Путин возмущен смелостью Украины захватить российские территории.

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События на Курщине следует рассматривать в контексте оккупации Украины Россией

Шеппс отметил, что события на Курщине нужно рассматривать в контексте оккупации Россией украинских территорий.

Возмущение Путина смелостью Украины захватить около 1000 квадратных километров Курской области России следует рассматривать в контексте незаконной оккупации Путиным в 100 раз большей территории Украины (более 100 000 квадратных километров) на сегодня (август 2024 года – 24 Канал),

– написал Шеппс.

Он также отметил, что для окончания войны нужна полная деоккупация Украины.

"Для прекращения этой войны Россия должна оставить демократическую Украину", – написал экс-министр обороны Великобритании.

К слову, за последние сутки ВСУ продвинулись на отдельных направлениях Курщины от 1 до 3 километров.

Взято под контроль 40 квадратных километров территории (за сутки – 24 Канал),

– сказал Сырский во вторник, 13 августа.