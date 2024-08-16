В США сейчас пытаются подсчитать точное количество военных, которых Москва перебросила с оккупированной территории Украины в Курскую область. Речь идет о нескольких тысячах военнослужащих.

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Оккупанты перемещают силы с Купянского направления

Так, с началом наступления в Курской области значительно уменьшилось давление оккупантов на Купянском направлении. Об этом сказал глава отделения коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады Виталий Бицак.

По его словам, замечены переброски вражеских сил, снятие резервов и отправка их на Курское направление.

Бицак отметил, что сейчас захватчики намерены захватить Боровую. Однако реализовать этот план им пока не под силу. Враг теряет много личного состава.

На Купянском направлении группировки противника значительно уменьшилось.

Ранее военные отмечали, что Курская операция пока не повлияла на ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Там продолжается российское наступление.

В ВСУ рассчитывали, что Курская операция оттянет с Востока и Юга гораздо больше сил, чем это произошло на самом деле.

Также в ISW определили, откуда и какие именно силы Кремль мог перебросить на оборону Курской области.