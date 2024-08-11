Так, отражать наступление "диверсантов" минобороны страны-агрессора отправило военных, которые уже находились в Курской области, подразделения Северной группировки войск и подразделения, передислоцированные из менее приоритетных прифронтовых районов в Украине. Такие действия российского военного руководства, вероятно, усилят дезорганизацию выбранного Кремлем ответа, считают аналитики из Института изучения войны.

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Какие силы Москва бросила на оборону Курской области

По сообщению украинского источника, на Курщину из прифронтовых районов перебросили:

два батальона воздушно-десантных (ВДВ) и подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады Черноморского флота России с Херсонского направления;

подразделения 38-й и 64-й мотострелковых бригад (35-я общевойсковая армия (ОБА), СВО) с Запорожского направления;

несколько неопределенных стрелковых батальонов с Покровского направления в Донецкой области;

чеченские отряды "Ахмат" из Луганской области;

подразделения 1009-го мотострелкового полка, 79-го мотострелкового полка (18-я мотострелковая дивизия 11-го армейского корпуса (АК), ЛМО), 272-го мотострелкового полка (47-я танковая дивизия, 1-я гвардейская танковая армия (ГТА), Московский военный округ (МВО)) и 138-ю мотострелковую бригаду (6-я ОМС, ЛГС) с севера Харьковской области;

стрелковый батальон 488-го мотострелкового полка (144-я мотострелковая дивизия 20-й ОГА, ММР) с Купянского направления;

роту неопределенной мотострелковой бригады, действовавшей в Грайворонском районе Белгородской области;

части мотострелкового полка, действовавшего возле Сотницкого Казачка Харьковской области;

Похоже, что российское военное командование избегает передислокации значительных элементов боеспособных подразделений из Покровска и Торецка - приоритетных для России секторов на востоке Украины,

– подчеркнули аналитики.

Эксперты указали на то, что, вероятно, российское Минобороны полагается на отборные, закаленные в боях подразделения для проведения наступательных и оборонительных операций на наиболее важных участках фронта.

Неоднократно командование перебрасывало подразделения 155-й ОМСБр, 810-й ОМСБр, добровольческую бригаду "Пятнашка" и подразделения ВДВ на наиболее горячие участки фронта.

Многие из этих подразделений были полностью уничтожены и неоднократно восстанавливались.

В Институте изучения войны считают, что их передислокация в Курскую область из других мест на линии фронта может ухудшить возможности российских войск в Украине.