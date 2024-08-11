Так, відбивати наступ "диверсантів" мінооборони країни-агресорки відправило військових, які вже перебували у Курській області, підрозділи Північного угруповання військ і підрозділи, передислоковані з менш пріоритетних прифронтових районів в Україні. Такі дії російського військового керівництва, ймовірно, посилять дезорганізацію обраної Кремлем відповіді, вважають аналітики з Інституту вивчення війни.

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Які сили Москва кинула на оборону Курської області

За повідомленням українського джерела, на Курщину з прифронтових районів перекинули:

два батальйони повітряно-десантних (ВДВ) і підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади Чорноморського флоту Росії з Херсонського напрямку;

підрозділи 38-ї та 64-ї мотострілецьких бригад (35-а загальновійськова армія (ОБА), СВО) із Запорізького напрямку;

кілька невизначених стрілецьких батальйонів з Покровського напрямку в Донецькій області;

чеченські загони "Ахмат" з Луганської області;

підрозділи 1009-го мотострілецького полку, 79-го мотострілецького полку (18-а мотострілецька дивізія 11-го армійського корпусу (АК), ЛМО), 272-го мотострілецького полку (47-а танкова дивізія, 1-а гвар. танкова армія (ГТА), Московський військовий округ (МВО)) і 138-у мотострілецьку бригаду (6-а ОМС, ЛМР) з півночі Харківської області;

стрілецький батальйон 488-го мотострілецького полку (144-а мотострілецька дивізія 20-ї ОДА, ММР) з Куп'янського напрямку;

роту невизначеної мотострілецької бригади, що діяла в Грайворонському районі Бєлгородської області;

частини мотострілецького полку, що діяв біля Сотницького Козачка Харківської області;

Схоже, що російське військове командування уникає передислокації значних елементів боєздатних підрозділів із Покровська і Торецька — пріоритетних для Росії секторів на сході України,

– підкреслили аналітики.

Експерти вказали на те, що, ймовірно, російське Міноборони покладається на добірні, загартовані в боях підрозділи для проведення наступальних і оборонних операцій на найбільш важливих ділянках фронту.

Неодноразово командування перекидало підрозділи 155-ї ОМСБр, 810-ї ОМСБр, добровольчу бригаду "П'ятнашка" та підрозділи ВДВ на найбільш гарячі ділянки фронту.

Багато з цих підрозділів були повністю знищені та неодноразово відновлювалися.

В Інституті вивчення війни вважають, що їх передислокація в Курську область з інших місць на лінії фронту може погіршити можливості російських військ в Україні.