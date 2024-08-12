Можно прогнозировать, что вскоре Путин возьмется и за них. Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, добавив, что большой проблемой стало отсутствие коммуникации со стороны власти.

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Что ждет российских военкоров

Вероятно, всех военкоров "закроют". В первые дни они просто не понимали, что происходит. Ситуация напоминала то, что уже было с мятежом Пригожина. Тогда пропагандисты также не знали, что должны делать.

Поэтому ожидаемо, что первые дней в информационном поле был хаос и шок. Никто не получил методичек, как надо реагировать.

Сейчас введен режим контртеррористической операции, ФСБ понемногу будет брать контроль на себя и, я думаю, скоро военблогеров вообще не будет. Им дадут минимум информации для определенных вбросов,

– отметил Михаил Самусь.

Вероятно, ближайшее время будет много дезинформации о якобы уничтоженных колоннах ВСУ, пленных, но все это работа российских спецслужб. Реальных данных о продвижении войск вряд ли удастся услышать.

Они отойдут от шока и начнут скрывать информацию, потому что с военной точки зрения не решат эту проблему. Россияне не смогли сориентироваться, приняли неправильные решения, потому что вместо того, чтобы направить реально мощные резервы, перебросили абсолютно небоеспособные подразделения,

– рассказал Самусь.

Он добавил, что российская сторона теперь не имеет никакого влияния на продвижение украинских войск. Дальнейший темп и цели будут определять также не в Кремле.