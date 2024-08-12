Также российские власти заявляют, что ВСУ якобы совершили рейд в соседний Белевский район. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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Какова ситуация в Курской области

По информации росСМИ, общая площадь, где якобы шли боевые действия, увеличились до 720 квадратных километров.

Наиболее удаленная от границы точка, где якобы проходили бои – село Общий Колодец в Кореневском районе, которое расположено за 28 километров от границы всего в 9 километров от дороги "Льгов-Рыльск".

В Минобороны России заявили, что там якобы остановлены "мобильные группы противника на бронетехнике", которые пытались прорваться "вглубь российской территории".

Самая западная точка, где шли бои – район села Толпино. В нем, а также в селе Журавли, согласно отчету Минобороны страны-агрессора, якобы шли бои с "мобильными группами противника на бронетехнике". В самой восточной точке боевых столкновений – селе Мартыновка, также якобы шли бои.

Также российские СМИ сообщают, что бои шли в Белевском районе, где ВСУ якобы провели рейд вглубь российской территории.