По словам оккупанта, кадыровцы не участвуют в ожесточенных боях, а приезжают только после того, как все пройдет. Также он называет их пи**аболами.

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Что российский пленный рассказал о кадыровцах

Селфи бл**ь е**чи, так и есть. Они где могут идти после того, как все пройдет, там перевернутый танк, там сделать селфи,

– рассказывает пленный оккупант.

Он утверждает, что бойцы спецподразделения "Ахмат" – любимчики Путина и Кадырова. Также по его словам, россияне не боятся кадыровцев.

"Не то чтобы ненавидят, они (российские войска – 24 Канал) не уважают их как воинов. Это пи**аболы, просто пи**аболы. Я лично могу в глаза сказать. Покажите мне хоть одного (кадыровца – 24 Канал), которой совершил подвиг, что стоит тех орденов, которые носит", – сказал он.

Также оккупант утверждает, что кадыровцы "всю жизнь кучей работают" и доверия среди российских солдат к "Ахмату" никогда не было.

"Поэтому, что мы ехали в ад, а они в обратную сторону на своих "Тиграх", – подчеркнул пленный россиянин.

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