За словами окупанта, кадирівці не беруть участі у найзапекліших боях, а приїжджають лише після того, як все минеться. Також він називає їх пі**аболами.
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Що російський полонений розповів про кадирівців
Селфі бл**ь є**чі, так і є. Вони де можуть іти після того, як все минеться, там перевернутий танк, там зробити селфі,
– розповідає полонений окупант.
Він стверджує, що бійці спецпідрозділу "Ахмат" – любимчики Путіна та Кадирова. Також за його словами, росіяни не бояться кадирівців.
"Не те щоб ненавидять, вони (російські війська – 24 Канал) не поважають їх як воїнів. Це пі**аболи, просто пі**аболи. Я особисто можу в очі сказати. Покажіть мені хоч одного (кадирівця – 24 Канал), якій здійснив подвиг, що вартий тих орденів, які носить", – сказав він.
Також окупант стверджує, що кадирівці "все життя купою працюють" і довіри серед російських солдатів до "Ахмату" ніколи не було.
"Тому, що ми їхали в пекло, а вони у зворотний бік на своїх "Тиграх", – наголосив полонений росіянин.
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