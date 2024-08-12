Спецназовцы заверили, что российский город полностью находится под контролем ВСУ. О прорыве в Суджу сообщали еще в начале операции в Курской области.

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Что показали военные из Суджи

На одном из видео, которые опубликовали спецназовцы "BRAVO Team" видно, как наши защитники проезжают по центральной площади города. На кадрах на улицах абсолютно нет людей.

В ВСУ показали, как проезжают по центральной улице Суджи / Видео с телеграм-канала "BRAVO Team"

Впоследствии журналисты Суспильного рассказали, что на видео действительно центральная площадь города в Курской области. Журналисты в сотрудничестве с аналитиками VoxCheck выяснили, что военные едут по улице Карла Маркса и дальше возвращают на площадь Советскую.

Также ранее спецназовцы публиковали видео с украинским военным, который утверждает, что находится в центре Суджи. Эти кадры тоже были сняты в городе. В какой день операции были отсняты видео – пока неизвестно.

В украинском отряде также прославили все бригады и батальоны, которые принимали в этой операции.

Во время Ставки Верховного главнокомандующего генерал Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому, что Украина продолжает проведение наступательной операции на территории Курской области. По словам главнокомандующего ВСУ, сейчас под нашим контролем находится около 1 000 квадратных километров территории России.