В Центре противодействия дезинформации отметили, что первоначальными целями ВСУ было отвлечь российские войска от линии фронта, особенно в Донецкой области, поднять боевой дух собственного народа и придать новую уверенность западным сторонникам Украины в том, что она заслуживает большей военной поддержки. Эти цели уже удалось достичь.

Справка. Центр противодействия дезинформации – рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Что будет дальше с Курской областью

Ситуация на Курщине развивается настолько динамично, что сейчас очень трудно спрогнозировать, что будет дальше,

– отметили в ЦПИ.

Западные военные эксперты высказывают разные мнения по этому поводу. К примеру, австралийский генерал в отставке Мик Райан прогнозирует несколько вариантов развития ситуации.

В частности первый вариант предусматривает решение ВСУ удержать захваченную российскую территорию или даже продвинуться дальше, чтобы оттянуть больше российских войск из Украины и получить козырь в будущих переговорах. Недавно издание Forbes сообщило, что украинские военные роют окопы на территории Курской области, что означает перспективу стабилизации линии фронта и подготовку к долгосрочной украинской оккупации части региона.

Если Россия перебросит в этот район более боеспособные войска и технику в попытках локализовать продвижение украинских сил, то австралийский генерал рассматривает вариант частичного отвода украинских войск на более защищенную позицию вблизи украинской границы. Это позволит сохранить военных и технику. А еще позволит создать логистические узлы материально-технического обеспечения ВСУ на расстоянии нескольких километров вглубь российской границы. Они бы стали фундаментом возвращения территорий в следующем году.

Итак, от того, сможет ли Украина превратить тактические военные победы на Курщине в долгосрочное стратегическое преимущество зависит решение военного командования и Президента – или консолидировать свои достижения и защитить захваченный Украиной участок российской земли, или выбрать тактический отвод войск и атаковать в другом месте,

– пишет орган СНБО.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал о том, что сейчас в Курской области под контролем Украины 74 населенных пункта.